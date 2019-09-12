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Венгер станет техническим директором ФИФА

Венгер станет техническим директором ФИФА
Футбол 0

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер в ближайшее время станет техническим директором Международной федерации футбола. Как сообщает New York Times, французский специалист будет отвечать за улучшение тренерских стандартов, а также давать советы по различным сферам футбола.

ФИФА желает пополнить ряды известными в футболе личностями после того, как из организации ранее ушли Марко ван Бастен и Звонимир Бобан.

Венгер покинул «Арсенал» в 2018 году после 22 лет работы в лондонском клубе. Ранее в СМИ сообщалось, что Венгер мог возглавить «Милан» или мюнхенскую «Баварию». Интерес к специалисту проявлял «ПСЖ», предлагавший французу должность технического директора клуба.

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