Малосолов: «Спартак» хочет приравнять обезьяну к темнокожему человеку

Болельщик ЦСКА Андрей Малосолов прокомментировал заявление в прокуратуру, которое на него подал «Спартак» после поста в «Твиттере» про Луиса Адриано.



«Слова про обезьяну — расизм? Нет, это поведенческая оценка и эмоциональная реакция на инцидент, связанный со стычками Адриано и Набабкина, которые вполне могли закончиться массовой дракой футболистов. Причём если Кирилл просто играл грубо, за что, возможно, и был справедливо удалён, то Адриано провоцировал, бил в лицо и гримасничал в собственной манере. Спартаковца нужно было также убирать с поля, но «обезьяна» в его адрес – это, повторю, именно поведенческая характеристика. Если бы в похожем стиле выступили Рассказов, Ломовицкий или Джикия, я бы написал про них то же самое. Такие же ассоциации возникают, когда Артём Дзюба, выпучив глаза, нападает на арбитров или футболистов других клубов. Или, например, когда мой старший трёхлетний сын начинает хулиганить и кривляется, тоже часто говорю: «Хватит обезьянничать». Если посмотреть «Твиттер», то подобное сравнение, думаю, можно найти не в одном экземпляре.



Представляю, как это было странно для «Спартака», но сегодня клуб сам хочет поставить равенство между шоколадкой, обезьяной и темнокожим человеком. В-третьих, реальный расизм – это когда звучит конкретное выделение по расовому признаку, смешанное с призывом к физическому или психологическому унижению. Ничего подобного в моем твите и близко нет», — сказал Малосолов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

«Спартак» судится с фаном ЦСКА. Он назвал Адриано «обезьяной» в «Твиттере» Андрея Малосолова обвиняют по статье «о возбуждении вражды из расистских побуждений». Год назад ему грозил бы тюремный срок.