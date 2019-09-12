Верратти ведёт переговоры с «ПСЖ» о новом контракте с зарплатой € 12 млн в год
Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти близок к подписанию нового контракта с клубом. Зарплата 26-летнего футболиста составит € 12 млн в год, сообщает Calciomercato.com.
По информации издания, переговоры находятся на «очень продвинутой стадии». Речь идёт о продлении сотрудничества до 2024 года. «ПСЖ» готов почти удвоить зарплату Верратти, который сейчас получает € 7 млн за сезон.
Полузащитнику также пообещали капитанскую повязку. Действующим капитаном парижан является 34-летний защитник Тьяго Силва, соглашение которого рассчитано до 30 июня 2020 года.
Марко выступает за «ПСЖ» с 2012 года. Ранее он защищал цвета «Пескары». В нынешнем сезоне хавбек отдал 1 результативную передачу в 4 матчах французской Лиги 1.
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