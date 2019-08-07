Верратти объяснил критику вратарей «ПСЖ» взломом аккаунта в «Инстаграме»

26-летний полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, выступающий за парижский клуб с лета 2012 года, заявил, что его аккаунт в «Инстаграме» был взломан. Об этом футболист сообщил в своих инстаграм-сториз.
Ранее стало известно, что Верратти поставил лайк под комментарием одного из пользователей: «В любом случае оба вратаря — просто куски говна. Нам нужно продать их и приобрести нормального голкипера (Онана или Наваса)»
За «ПСЖ» выступают два голкипера — Кевин Трапп и Альфонс Ареоля. Трапп провёл прошлый сезон в «Айнтрахте» из Франкфурта-на-Майне на правах аренды. Немецкий клуб заинтересован в подписании полноценного контракта с 29-летним вратарём, но «ПСЖ» выражал желание сохранить Кевина в своём составе. Трапп выступает за «ПСЖ» с 2015 года, а Ареоля играл ещё в молодёжной команде — с 2006 года.
- 7 августа 2019
-
06:29
-
06:22
-
05:59
-
05:43
-
05:16
-
05:15
-
04:58
-
04:29
-
03:50
-
03:30
-
03:05
-
02:29
-
02:01
-
01:41
-
00:39
-
00:32
-
00:09
- 6 августа 2019
-
23:51
-
23:47
-
23:32
-
23:22
-
23:19
-
23:17
-
22:58
-
22:52
-
22:39
-
22:36
-
22:16
-
22:15
-
21:59
-
21:50
-
21:43
-
21:34
-
21:25
-
21:00