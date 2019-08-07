Верратти объяснил критику вратарей «ПСЖ» взломом аккаунта в «Инстаграме»

26-летний полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, выступающий за парижский клуб с лета 2012 года, заявил, что его аккаунт в «Инстаграме» был взломан. Об этом футболист сообщил в своих инстаграм-сториз.

Фото: «Инстаграм»-сториз Марко Верратти

Ранее стало известно, что Верратти поставил лайк под комментарием одного из пользователей: «В любом случае оба вратаря — просто куски говна. Нам нужно продать их и приобрести нормального голкипера (Онана или Наваса)»



За «ПСЖ» выступают два голкипера — Кевин Трапп и Альфонс Ареоля. Трапп провёл прошлый сезон в «Айнтрахте» из Франкфурта-на-Майне на правах аренды. Немецкий клуб заинтересован в подписании полноценного контракта с 29-летним вратарём, но «ПСЖ» выражал желание сохранить Кевина в своём составе. Трапп выступает за «ПСЖ» с 2015 года, а Ареоля играл ещё в молодёжной команде — с 2006 года.