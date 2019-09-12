Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Зинченко — самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt

Зинченко — самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt
Футбол / Англия 0

Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов английской Премьер-лиги. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подорожал до € 100 млн. Увеличилась также стоимость вингера «Арсенала» Николя Пепе (€ 75 млн) и защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра (€ 70 млн).

Стоимость защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко теперь оценивается в € 30 млн. 22-летний футболист стал самым дорогим украинцем, опередив вингера «Вест Хэм Юнайтед» Андрея Ярмоленко (€ 20 млн) и вингера киевского «Динамо» Виктора Цыганкова (€ 20 млн).

Самые дорогие игроки АПЛ по версии Transfermarkt

1. Мохамед Салах («Ливерпуль») — € 150 млн
2. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — € 150 млн
3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — € 140 млн
4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — € 130 млн
5. Садио Мане («Ливерпуль») — € 120 млн
6. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — € 100 млн
7. Н'Голо Канте («Челси») — € 100 млн
8. Лерой Зане («Манчестер Сити») — € 100 млн
9. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — € 100 млн
10. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм Хотспур») — € 100 млн
11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — € 100 млн.

Зинченко тремя словами описал сборную Украины
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент