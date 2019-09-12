Зинченко — самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt

Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов английской Премьер-лиги. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подорожал до € 100 млн. Увеличилась также стоимость вингера «Арсенала» Николя Пепе (€ 75 млн) и защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра (€ 70 млн).

Стоимость защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко теперь оценивается в € 30 млн. 22-летний футболист стал самым дорогим украинцем, опередив вингера «Вест Хэм Юнайтед» Андрея Ярмоленко (€ 20 млн) и вингера киевского «Динамо» Виктора Цыганкова (€ 20 млн).

Самые дорогие игроки АПЛ по версии Transfermarkt

1. Мохамед Салах («Ливерпуль») — € 150 млн

2. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — € 150 млн

3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — € 140 млн

4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — € 130 млн

5. Садио Мане («Ливерпуль») — € 120 млн

6. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — € 100 млн

7. Н'Голо Канте («Челси») — € 100 млн

8. Лерой Зане («Манчестер Сити») — € 100 млн

9. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — € 100 млн

10. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм Хотспур») — € 100 млн

11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — € 100 млн.