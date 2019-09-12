Зинченко — самый дорогой украинский футболист по версии Transfermarkt

Transfermarkt обновил трансферную стоимость футболистов английской Премьер-лиги. Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подорожал до € 100 млн. Увеличилась также стоимость вингера «Арсенала» Николя Пепе (€ 75 млн) и защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра (€ 70 млн).
Стоимость защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко теперь оценивается в € 30 млн. 22-летний футболист стал самым дорогим украинцем, опередив вингера «Вест Хэм Юнайтед» Андрея Ярмоленко (€ 20 млн) и вингера киевского «Динамо» Виктора Цыганкова (€ 20 млн).
Самые дорогие игроки АПЛ по версии Transfermarkt
1. Мохамед Салах («Ливерпуль») — € 150 млн
2. Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур») — € 150 млн
3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — € 140 млн
4. Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити») — € 130 млн
5. Садио Мане («Ливерпуль») — € 120 млн
6. Бернарду Силва («Манчестер Сити») — € 100 млн
7. Н'Голо Канте («Челси») — € 100 млн
8. Лерой Зане («Манчестер Сити») — € 100 млн
9. Поль Погба («Манчестер Юнайтед») — € 100 млн
10. Кристиан Эриксен («Тоттенхэм Хотспур») — € 100 млн
11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») — € 100 млн.
- 12 сентября 2019
-
18:53
-
18:42
-
18:37
-
18:35
-
18:16
-
18:12
-
17:53
-
17:44
-
17:33
-
17:27
-
17:21
-
17:17
-
17:13
-
16:59
-
16:52
-
16:50
-
16:48
-
16:24
-
16:21
-
16:05
-
16:02
-
15:52
-
15:45
-
15:31
-
15:17
-
15:12
-
15:05
-
14:46
-
14:24
-
14:20
-
14:06
-
13:46
-
13:41
-
13:25
-
13:25