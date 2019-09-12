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М. Кержаков: если Крал будет разруливать, то «Спартак» сможет бороться за медали

М. Кержаков: если Крал будет разруливать, то «Спартак» сможет бороться за медали
Футбол / РПЛ 0

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков считает, что московские «Спартак» и ЦСКА способны составить конкуренцию сине-бело-голубым в борьбе за медали в текущем розыгрыше Премьер-Лиги.

«Я хотел бы посмотреть, как будет выглядеть чешский новичок «Спартака» Алекс Крал. Он неплохой. Если он будет разруливать, то у «Спартака» может получиться составить конкуренцию в борьбе за медали. ЦСКА тоже не стоит списывать со счетов», — приводит слова Кержакова «Фонтанка».

После 8 туров «Зенит» занимает в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги 2-е место, ЦСКА — 4-е, «Спартак» — 6-е. В активе сине-бело-голубых 17 очков, «армейцы» набрали 16 очков, красно-белые — 14. Лидирует «Краснодар», который опережает «Зенит» за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

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