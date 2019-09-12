«ПСЖ» был готов заплатить за Погба € 150 млн, но трансфер сорвался из-за Неймара

Руководство «Пари Сен-Жермен» в минувшее летнее трансферное окно могло приобрести полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, сообщает Calciomercato.it.

«ПСЖ» договорился о трансфере с «красными дьяволами», но сделка сорвалась из-за того, что парижане не смогли продать нападающего Неймара каталонской «Барселоне».

Напомним, минувшим летом приобрести Погба пытался также мадридский «Реал». На трансфере француза лично настаивал главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, но президент клуба Флорентино Перес не захотел платить большую сумму за хавбека.

Контракт Поля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон. В нынешней кампании 26-летний игрок отдал 2 результативные передачи в 4 матчах английской Премьер-лиги.