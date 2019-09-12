Смертин позвал мальчика с причёской в стиле Ибрагимовича на матч сборной России

Бывший футболист сборной России Алексей Смертин пригласил школьника из Сосновоборска Прохора Ильиных, который подвергся критике в школе за причёску в стиле форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, на матч ЦСКА — «Спартак» и встречу между сборными России и Шотландии.
«Недавно я услышал историю четвероклассника из Красноярского края Прохора Ильиных, который любит футбол, играет в него и хочет быть похожим на Ибрагимовича. Он носит длинные волосы — казалось бы, в чём вопрос? Но учителя считают, что он не должен так ходить, и тем самым давят на парня. Прохор, я тоже из Сибири! И всю жизнь носил длинные волосы. Именно таким меня и запомнили болельщики всего мира. Мы должны поддержать Прохора.
Дорогой Прохор! Юношеская Футбольная Лига приглашает тебя в Москву 9 октября. Приходи на матч ЦСКА — «Спартак». ЮФЛ — лига для сильных и смелых футболистов. Мы также организуем тебе тренировку с игроками одной из академий ЮФЛ. А 10 октября наша сборная сыграет с Шотландией. Приходи, давай будем болеть за наших! Всем — мир, футбол и длинные волосы», — сказал Смертин в видео, опубликованном в «инстаграме» ЮФЛ.
Видео доступно в «инстаграме» ЮФЛ.
- 12 сентября 2019
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