Дж. Ларссон: хочу доказать, что я хороший футболист, а не просто сын Хенрика

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, как относится к сравнениям с его отцом Хенриком Ларссоном, который стал известным благодаря выступлениям за «Селтик» и каталонскую «Барселону».

«С годами научился воспринимать сравнение с отцом как дополнительную мотивацию. Как стимул доказать всем, что Джордан Ларссон в первую очередь хороший футболист, а не просто сын Хенрика», — приводит слова Ларссона пресс-служба красно-белых на странице клуба в «Твиттере».

Джордан перешёл в «Спартак» из «Норрчёпинга» в минувшее трансферное окно за € 4 млн. В составе московского клуба 22-летний форвард забил 1 мяч в 4 матчах Российской Премьер-Лиги.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.