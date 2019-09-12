Дж. Ларссон: хочу доказать, что я хороший футболист, а не просто сын Хенрика
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, как относится к сравнениям с его отцом Хенриком Ларссоном, который стал известным благодаря выступлениям за «Селтик» и каталонскую «Барселону».
«С годами научился воспринимать сравнение с отцом как дополнительную мотивацию. Как стимул доказать всем, что Джордан Ларссон в первую очередь хороший футболист, а не просто сын Хенрика», — приводит слова Ларссона пресс-служба красно-белых на странице клуба в «Твиттере».
Джордан перешёл в «Спартак» из «Норрчёпинга» в минувшее трансферное окно за € 4 млн. В составе московского клуба 22-летний форвард забил 1 мяч в 4 матчах Российской Премьер-Лиги.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России.
Орлов: Шюррле, Тиль, Ларссон не тянут «Спартак»
- 12 сентября 2019
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