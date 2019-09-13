Мостовой: пауза должна пойти на пользу «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Уралом».

«Думаю, пауза должна пойти на пользу красно-белым. Страсти отошли, шум, который был вокруг команды, утих. Клуб имеет неплохую позицию в турнирной таблице и хороший запас очков. Предстоящий матч с «Уралом» будет во многом определяющим. Уже по итогам этого тура «Спартак» может вернуться в зону Лиги чемпионов», — приводят слова Мостового «Известия».

Матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится в субботу, 14 сентября. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 16:30 мск. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает 6-е место (14 очков), «Урал» — 8-е (10).