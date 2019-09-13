За летнее трансферное окно было совершено 8935 трансферов
ФИФА подвела статистические итоги летнего трансферного окна 2019 года. За период с 1 июня по 2 сентября было совершено 8 935 трансферов, что на 4,8% больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба ФИФА.
Общая сумма сделок составила $ 5,79 млрд, что на 9% больше, чем в 2018-м году. $ 4,38 млрд от общей суммы потратили клубы топ-5 лиг Европы, $ 1,41 млрд было потрачено на трансферы во всех остальных чемпионатах.
Всего на трансферы в 2019-м, с учетом зимнего окна, было потрачено $ 7,31 млрд, что на 4% больше, по сравнению с 2018 годом.
Больше всех трансферные сделки совершали клубы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. За период 1 июня по 2 сентября в Англии было совершено 478 входящих и 536 исходящих трансферов.
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