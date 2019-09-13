Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

За летнее трансферное окно было совершено 8935 трансферов

За летнее трансферное окно было совершено 8935 трансферов
Футбол / Прочие турниры 0

ФИФА подвела статистические итоги летнего трансферного окна 2019 года. За период с 1 июня по 2 сентября было совершено 8 935 трансферов, что на 4,8% больше, чем в 2018 году, сообщает пресс-служба ФИФА.

Общая сумма сделок составила $ 5,79 млрд, что на 9% больше, чем в 2018-м году. $ 4,38 млрд от общей суммы потратили клубы топ-5 лиг Европы, $ 1,41 млрд было потрачено на трансферы во всех остальных чемпионатах.

Всего на трансферы в 2019-м, с учетом зимнего окна, было потрачено $ 7,31 млрд, что на 4% больше, по сравнению с 2018 годом.

Больше всех трансферные сделки совершали клубы Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. За период 1 июня по 2 сентября в Англии было совершено 478 входящих и 536 исходящих трансферов.

Лукаку: больше не хотел оставаться в Англии. Переход в «Интер» — правильный шаг
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент