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Гонсалес: я и Месси постоянно подшучивали друг с другом.

Гонсалес: я и Месси постоянно подшучивали друг с другом.
Футбол 0

Защитник «Марселя» Соберон Гонсалес прокомментировал свои отношения с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Ранее испанец выступал за «Эспаньол», в которой играл против Месси.

«Это довольно смешная история. Было время когда «Эспаньол» играл три раза подряд дерби с «Барселоной». Матчи были наполнены сомоотдачей.и энергией. Мы шутили над собой, и другими игроками. «Ты действительно маленький, крошечный», — приводит слова Гонсалеса «Спорт-экспресс». «А ты ты действительно плох в футболе», — ответли Гонсалес.

Смеялись вместе и эта история вызвала много улыбок в Испании.

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