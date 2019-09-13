Гонсалес: я и Месси постоянно подшучивали друг с другом.

Защитник «Марселя» Соберон Гонсалес прокомментировал свои отношения с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Ранее испанец выступал за «Эспаньол», в которой играл против Месси.



«Это довольно смешная история. Было время когда «Эспаньол» играл три раза подряд дерби с «Барселоной». Матчи были наполнены сомоотдачей.и энергией. Мы шутили над собой, и другими игроками. «Ты действительно маленький, крошечный», — приводит слова Гонсалеса «Спорт-экспресс». «А ты ты действительно плох в футболе», — ответли Гонсалес.



Смеялись вместе и эта история вызвала много улыбок в Испании.