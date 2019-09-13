Игуаин рассказал, почему сменил номер после возвращения в «Ювентус»

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин объяснил, почему сменил игровой номер перед началом нынешнего сезона.



Напомним, 31-летний форвард, перейдя в стан «старой синьоры» из «Наполи» в 2016 году, взял себе номер 9. В прошлом сезоне Гонсало на правах аренды выступал сначала за «Милан», а затем за «Челси». После возвращения в «Ювентус» он взял себе 21-й номер.



«Решение о смене номера я принял самостоятельно. 9-й номер был свободен, но я решил взять 21-й, потому что это день рождения моей дочери. Таким образом я хочу брать её с собой на каждый матч. Это был выбор сердца, который уже приносит мне удачу», — приводит слова Игуаина Goal.com.



В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 2 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол.

Буффон занимает предпоследнее место в зарплатой ведомости «Ювентуса»