Игуаин рассказал, почему сменил номер после возвращения в «Ювентус»

Нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин объяснил, почему сменил игровой номер перед началом нынешнего сезона.
Напомним, 31-летний форвард, перейдя в стан «старой синьоры» из «Наполи» в 2016 году, взял себе номер 9. В прошлом сезоне Гонсало на правах аренды выступал сначала за «Милан», а затем за «Челси». После возвращения в «Ювентус» он взял себе 21-й номер.
«Решение о смене номера я принял самостоятельно. 9-й номер был свободен, но я решил взять 21-й, потому что это день рождения моей дочери. Таким образом я хочу брать её с собой на каждый матч. Это был выбор сердца, который уже приносит мне удачу», — приводит слова Игуаина Goal.com.
В нынешнем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 2 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 1 гол.
- 13 сентября 2019
-
10:04
-
10:04
-
09:44
-
09:43
-
09:40
-
09:26
-
09:25
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:14
-
08:00
-
07:28
-
07:17
-
06:55
-
06:36
-
05:55
-
05:29
-
04:54
-
04:25
-
03:44
-
03:29
-
02:14
-
02:03
-
01:51
-
01:35
-
01:20
-
01:19
-
00:58
-
00:57
-
00:41
-
00:25
-
00:20
- 12 сентября 2019
-
23:57