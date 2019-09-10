Буффон занимает предпоследнее место в зарплатой ведомости «Ювентуса»

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон занимает предпоследнее место в зарплатой ведомости итальянского клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, оклад голкипера составляет € 1,5 млн в год. Меньше него в туринском клубе получает только третий вратарь Карло Пинсольо, зарплата которого составляет € 300 тыс. в год. Самым высокооплачиваемым игроком «Ювентуса» является португальский нападающий Криштиану Роналду с окладом в € 31 млн в год.

41-летний Буффон перешёл в «Ювентус» в летнее трансферное окно в статусе свободного агента.

Буффон ранее выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год. В составе туринского клуба голкипер девять раз становился чемпионом Италии, четырежды побеждал в национальном Кубке, а также пять раз выиграл Суперкубок страны.