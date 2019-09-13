Экс-гендиректор «Андерлехта» арестован по делу о мошенничестве при трансферах

Бывший генеральный директор «Андерлехта» Херман ван Хольсбек был арестован утром накануне, 12 сентября, сообщает BBC.
После задержания функционера допросили по делу о мошенничестве при осуществлении трансферов. Ван Хольсбек занимал пост генерального директора самого успешного клуба Бельгии на протяжении 15 лет и покинул его в прошлом году.
Ранее стало известно об аресте агента ряда бельгийских футболистов Кристофа Хенротая и человека, сотрудничающего с ним. Агента и его партнёра подозревают в коррупции и отмывании денег при осуществлении трансферов. По информации следствия, Хенротай мог успешно заниматься мошенничеством сразу в нескольких сделках. Утверждалось, что задержание Хенротая связано с обысками в «Андерлехте» и Федерации футбола Бельгии, которые состоялись в конце апреля этого года.
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