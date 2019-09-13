Моуринью: я многим обязан своим игрокам и соперникам. Например, Месси

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью поделился воспоминаниями о работе в «Королевском клубе», а также рассказал, за что благодарен футболистам команд, противостоявших «сливочным».
«В Мадриде я провёл три отличных года – разумеется, со своими сложностями и проблемами, но это часть профессии. У меня фантастические воспоминания о том времени. Период, в течение которого я был в «Реале», был трудным для клуба. Тогда доминировала «Барселона» – не только в результатах, но и на уровне общественных симпатий. Они играли в футбол, за которым было приятно наблюдать, и обладали креативными игроками, способными творить магию. Нам нужно было это изменить.
Я всегда говорю, что многим обязан своим футболистам и тем, кто не играл под моим руководством и создавал мне проблемы. Например, Месси никогда не играл в моей команде, но я играл против него, и он сделал меня лучшим тренером, поскольку мне приходилось тщательно готовиться к матчам с ним. Называя Месси, я также подразумеваю всех отличных футболистов, которым противостоял», — цитирует Моуринью Marca.
- 13 сентября 2019
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