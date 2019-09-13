Марселино: победа в Кубке Испании стала спусковым крючком к моему увольнению

Бывший главный тренер «Валенсии» Марселино Тораль прокомментировал своё увольнение из клуба.

«Я абсолютно уверен, что спусковым крючком для моего увольнения стала победа в Кубке. В течение всего сезона мы получали прямые и косвенные указания о том, что нам нужно отказаться от притязаний на этот трофей. Когда я отправился в Сингапур 19 июля, Лим поздравил меня с выходом в Лигу чемпионов, а не с выигрышем Кубка. Вы можете понять моё удивление? Тренерский штаб хотел сражаться и выиграть Кубок. Победа в Кубке была спусковым крючком для моего увольнения», — приводит слова Марселино El Mundo Deportivo.

Напомним, Марселино был уволен из «Валенсии» 11 сентября. Новым наставником «летучих мышей» стал Альберт Селадес.