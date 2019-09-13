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Сульшер: де Хеа — лучший голкипер в мире. Надеюсь, он завершит карьеру в «МЮ»

Сульшер: де Хеа — лучший голкипер в мире. Надеюсь, он завершит карьеру в «МЮ»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о контрактной ситуации вратаря команды Давида де Хеа.

«Хочу, чтобы Давид остался в «Манчестер Юнайтед». Он это знает. Де Хеа — лучший голкипер в мире. Мы видели это на протяжении многих лет. Надеюсь, что он закончит карьеру в «МЮ» на самом высоком уровне. Было множество дискуссий, и, надеюсь, мы сможем это сделать», — приводит слова Сульшера Goal.

Действующее соглашение де Хеа с «красными дьяволами» рассчитано до конца нынешнего сезона. 28-летний вратарь выступает за «Юнайтед» с 2011 года. Ранее он играл в мадридском «Атлетико».

В нынешнем сезоне Давид пропустил 4 мяча в 4 матчах английской Премьер-лиги. В его активе одна сухая встреча.

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