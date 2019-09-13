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Цорн: «Спартак» не мог не продать Зе Луиша

Цорн: «Спартак» не мог не продать Зе Луиша
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал продажу форварда Зе Луиша в «Порту».

«В конечном счёте и Зе Луиш, и Адриано хотели уйти. У Адриано было хорошее предложение из Бразилии, а по Зе было удачное сочетание цены и его желания играть в Португалии. Зе прямо об этом не говорил, но, когда всплыл этот вариант, явно обрадовался.

Был ли вариант его оставить? А где тогда мы бы взяли такие деньги на покрытие расходов на фэйр-плей? Мы не могли его не продать, потому что нам был нужен доход. Тем более тогда у нас не было выгодного предложения по Фернандо.

Ситуации бывают разные, но здесь мы долго торговались. Нам нужно было продать, им был нужен нападающий — и тренер «Порту» хотел Зе, потому что его знает. Активно включился он, включились агенты – и пошло», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

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