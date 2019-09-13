Гендиректор «Спартака»: выкуп Шюррле стоит намного меньше, чем € 8 млн

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о стоимости выкупа полузащитника Андре Шюррле, который выступает за красно-белых на правах аренды.

«€ 8 млн за выкуп Шюррле — это дорого? А вы знаете, что восемь? Я не могу сказать вам цифру, но она намного меньше, чем восемь. Намного — это не на миллион и не на два. Намного меньше.

Что касается выкупа зимой, то к чему спешка? Давайте посмотрим, как он выступит. И потом будем от этого отталкиваться», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Права на Шюррле принадлежат дортмундской «Боруссии». Контракт 28-летнего немца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2021 года.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.