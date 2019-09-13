Гендиректор «Спартака»: выкуп Шюррле стоит намного меньше, чем € 8 млн
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн рассказал о стоимости выкупа полузащитника Андре Шюррле, который выступает за красно-белых на правах аренды.
«€ 8 млн за выкуп Шюррле — это дорого? А вы знаете, что восемь? Я не могу сказать вам цифру, но она намного меньше, чем восемь. Намного — это не на миллион и не на два. Намного меньше.
Что касается выкупа зимой, то к чему спешка? Давайте посмотрим, как он выступит. И потом будем от этого отталкиваться», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Права на Шюррле принадлежат дортмундской «Боруссии». Контракт 28-летнего немца со «шмелями» рассчитан до 30 июня 2021 года.
«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Кононов, Черчесов, деньги, агенты. Цорн рассказал всё о новом «Спартаке»
Огромное интервью с гендиректором красно-белых – о бесковском футболе, доверии к тренеру, рекордных покупках и философии клуба.
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