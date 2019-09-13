Цорн: Жиго не продаётся, он бесценный для «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн заявил, что клуб не рассматривает вариантов с продажей защитника Самуэля Жиго.

«Был большой спрос на Максименко, Бакаева. Были российские клубы, которые обращались к нам. Также был спрос иностранных клубов на Жиго. Но мы не доходили до переговоров, потому что он не продаётся.

Он бесценный для нас. Хорошо, мы можем поставить Кутепова в центр защиты. Если что-то произойдёт, там будет Гапонов. Но у нас нет длинной «скамейки». Жиго — один из лидеров команды. Сколько нужно заплатить, чтобы из Европы взять игрока уровня Жиго? Это будет дороже, чем наш Тиль», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

«Спартак», набрав 14 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.