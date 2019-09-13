Шпрыгин прокомментировал своё отстранение от футбола

Бывший руководитель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин прокомментировал полученную дисквалификацию от ФИФА за дискриминационные публикации в социальных сетях пятилетней давности.

«Сегодня стал первым в истории футбола болельщиком, в отношении которого вынесено решение аж комитетом по этике ФИФА. Узнал новость из СМИ, решение было опубликовано новостью на сайте организации и направлено на e.mail. Только что ознакомился с сутью. Сейчас вкратце поясню.

Выражаясь простым языком, моими недоброжелателями была направлена кляуза в ФИФА, которая привела к рассмотрению дела в отношении меня комитетом по этике. По большинству пунктов ФИФА меня оправдал, в частности УЕФА провёл своё расследование по поводу беспорядков в Марселе в 2016.

В этой части не установлена какая либо моя причастность к тем событиям. Так же комитет ФИФА оправдал меня по части обвинения относительно коррупции в ВОБ. Было также нелепое обвинение относительно вот поста в «Инстаграме».

ФИФА счёл, что это моё личное дело — кого и как мне поддерживать, что я имею право это делать и этический кодекс ФИФА также не нарушен. Как это часто бывает в наш век, досадной получилась другая история с постом в «Инстаграме» весны 2014 года с хоккейного выезда «Динамо» в Ярославль.

Я опубликовал фото с изображением футболки болельщика с сектора с черепом и надписью DYNAMO MOSCOW. Тот самый череп оказался в запрещённом списке FARE, об этом я тогда не знал и даже не думал, когда публиковал символику. Но ФИФА расценил это иначе, сочтя что Руководитель болельщиков не мог не знать смысл и значение тех символов. В итоге было вынесено такое решение. Тот пост кстати был удалён, но это мало имеет значения в цифровой век. Конечно досадно, но оно вступило в силу. С уважением отношусь к решениям комитета ФИФА по этике.

Перспективу обжалования в CAS обсужу с юристами. 10 тыс. франков на развитие футбола в случае не успеха в апелляции конечно заплачу. Будьте внимательны, публикуя мысли и высказывания соц.сетях!" — написал Шпрыгин в своём «твиттере».