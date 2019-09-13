Шпрыгин отстранён от любой деятельности, связанной с футболом

Комитет по этике Международной федерации футбола принял решение отстранить бывшего руководителя Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина от участия в деятельности, связанной с футболом, на два года. Как сообщает пресс-служба ФИФА, также на него был наложен штраф в размере $ 10 тыс.

В ходе следствия в отношении Шпрыгина были рассмотрены различные заявления в прессе, а также материалы, которые были им опубликованы в социальных сетях в 2014 и 2015 годах. Таким образом, судебная палата установила, что Шпрыгин нарушил 22-ю статью комитета по этике Международной федерации футбола (дискриминация и диффамация).

Напомним, что Шпрыгин стоял во главе Всероссийского объединения болельщиков с 2007 по 2016 год.