Шпрыгин отстранён от любой деятельности, связанной с футболом
Комитет по этике Международной федерации футбола принял решение отстранить бывшего руководителя Всероссийского объединения болельщиков Александра Шпрыгина от участия в деятельности, связанной с футболом, на два года. Как сообщает пресс-служба ФИФА, также на него был наложен штраф в размере $ 10 тыс.
В ходе следствия в отношении Шпрыгина были рассмотрены различные заявления в прессе, а также материалы, которые были им опубликованы в социальных сетях в 2014 и 2015 годах. Таким образом, судебная палата установила, что Шпрыгин нарушил 22-ю статью комитета по этике Международной федерации футбола (дискриминация и диффамация).
Напомним, что Шпрыгин стоял во главе Всероссийского объединения болельщиков с 2007 по 2016 год.
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