Гендиректор «Спартака» поделился мнением о Черчесове
Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.
«Черчесов работает в сборной, и у него это хорошо получается. Желаю ему там только удачи. У нас ни разу не заходила речь о „Спартаке“. Ни с моей, ни с его стороны. Мы общаемся, он ходит к нам в ложу и смотрит игроков сборной. Не будем же мы его игнорировать. Я с ним здороваюсь. И Федун с ним тоже здоровается», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Напомним, Черчесов возглавлял «Спартак» с июня 2007 по август 2008 года.
После 8 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе столичной команды 14 очков.
Кононов, Черчесов, деньги, агенты. Цорн рассказал всё о новом «Спартаке»
Огромное интервью с гендиректором красно-белых – о бесковском футболе, доверии к тренеру, рекордных покупках и философии клуба.
- 13 сентября 2019
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