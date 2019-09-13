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Гендиректор «Спартака» поделился мнением о Черчесове

Гендиректор «Спартака» поделился мнением о Черчесове
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

«Черчесов работает в сборной, и у него это хорошо получается. Желаю ему там только удачи. У нас ни разу не заходила речь о „Спартаке“. Ни с моей, ни с его стороны. Мы общаемся, он ходит к нам в ложу и смотрит игроков сборной. Не будем же мы его игнорировать. Я с ним здороваюсь. И Федун с ним тоже здоровается», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Напомним, Черчесов возглавлял «Спартак» с июня 2007 по август 2008 года.

После 8 туров красно-белые занимают шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе столичной команды 14 очков.

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