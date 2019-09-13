Кузяев — о матче с «Арсеналом»: во втором тайме «Зенит» сбавил темп

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал победу в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Арсеналом» (3:1).

«Хорошо себя чувствую, давно не играл, рад, что вышел в старте. Буду набирать, во втором тайме мы сегодня сбавили темп. Должны были забивать моменты в первом тайме. Врачи делали всё возможное, чтобы я вернулся в строй. Травмы — непредсказуемая вещь. Задача в ЛЧ одна — выйти из группы. Группа у нас ровная, непростая», — передаёт слова Кузяева корреспондент «Чемпионата» Роман Логинов.

«Зенит» вышел на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе сине-бело-голубых 20 очков. Шанс догнать петербургский клуб имеют «Краснодар» и «Ростов», которые сыграют матчи 9-го тура с «Крыльями Советов» и «Ахматом» соответственно. «Арсенал», набрав 13 очков, занимает седьмое место.