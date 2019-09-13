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«Вольфсбург» вышел на 2-е место в таблице Бундеслиги, сыграв вничью с «Фортуной»

«Вольфсбург» вышел на 2-е место в таблице Бундеслиги, сыграв вничью с «Фортуной»
Футбол / Германия 0

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» принимала «Вольфсбург». Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена» и завершилась со счётом 1:1.

Автором первого мяча стал защитник «Фортуны» Нико Гисельман на 16-й минуте после передачи хавбека Оливера Финка. До перерыва счёт сравнял нападающий «Вольфсбурга» Ваутер Вегорст, голевой пас отдал полузащитник Йосип Брекало.

Беспроигрышная серия «Вольфсбурга» в чемпионате Германии в нынешнем сезоне достигла четырёх матчей. Ранее команда Оливера Гласнера один раз сыграла вничью и одержала две победы.

«Вольфсбург», набрав 8 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, «Фортуна» (4) — 11-е.

Календарь матчей немецкого первенства можно посмотреть на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 4-й тур
13 сентября 2019, пятница. 21:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
Окончен
1 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Гисельман – 16'   1:1 Вегорст – 29'
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