«Вольфсбург» вышел на 2-е место в таблице Бундеслиги, сыграв вничью с «Фортуной»
В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» принимала «Вольфсбург». Встреча состоялась в Дюссельдорфе на стадионе «Эсприт-Арена» и завершилась со счётом 1:1.
Автором первого мяча стал защитник «Фортуны» Нико Гисельман на 16-й минуте после передачи хавбека Оливера Финка. До перерыва счёт сравнял нападающий «Вольфсбурга» Ваутер Вегорст, голевой пас отдал полузащитник Йосип Брекало.
Беспроигрышная серия «Вольфсбурга» в чемпионате Германии в нынешнем сезоне достигла четырёх матчей. Ранее команда Оливера Гласнера один раз сыграла вничью и одержала две победы.
«Вольфсбург», набрав 8 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги, «Фортуна» (4) — 11-е.
Календарь матчей немецкого первенства можно посмотреть на «Чемпионате».
Германия - Бундеслига. 4-й тур
13 сентября 2019, пятница. 21:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
Окончен
1 : 1
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 Гисельман – 16' 1:1 Вегорст – 29'
Соперник «Локо» по ЛЧ использует мячи с чипами. Их тренер хочет играть быстрее
А ещё он отказывается от разминок ради мяча.
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