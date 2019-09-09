Соперник «Локо» по ЛЧ использует мячи с чипами. Их тренер хочет играть быстрее

Перерыв на матчи сборных леверкузенский «Байер» использовал, чтобы внести существенное обновление в тренировочный процесс. С начала прошлой недели на каждом занятии немецкого клуба футболисты работают с мячами, в которых вживлён специальный чип, способный существенно облегчить аналитическую работу тренерского штаба.



Чип позволяет оценивать мощность удара, скорость и траекторию полёта мяча, скорость передвижения по полю в позиционной атаке и соответственно скорость передач. Помимо этого штаб голландского тренера Петера Боша получает возможность оценить качество и интенсивность прессинга и перехватов (расположение игроков относительно мяча учитывается GPS-трекерами, надетыми на самих футболистов), а также умение конкретного игрока удерживать мяч на минимальном расстоянии от себя.

Нововведение — инициатива Боша, который тестировал похожую систему, ещё будучи главным тренером «Аякса», а теперь настоявший на необходимости внедрения технического метода в рабочий процесс в «Байере». Клубу помогает компания Kinexon, специализирующаяся на спортивных технологиях и работающая с Derbystar/Select — техническим партнёром Бундеслиги. Ранее Kinexon и Derbystar/Select уже запустили похожий проект в гандболе: сначала несколько австрийских клубов протестировали мячи с чипами и онлайн-трекинг данных даже на тренировках, а затем технология дошла до официальных соревнований. В прошлом году «Финал четырёх» Кубка ЕГФ стал первым соревнованием, полностью обеспеченным мячами с чипом и новой статистикой.

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Бош знал о работе Kinexon в гандболе. Как и многие другие представители голландской футбольной школы, тренер «Байера» обращает внимание на этот вид спорта: основные принципы зонной защиты в футболе похожи на гандбольные, и скорость передвижения мяча в атаке клинически важна для достижения результата. Бош — бешеный фанат владения мячом: после того как зимой он стал главным тренером «Байера», его команда стала лучшей в Европе по количеству передач, обходя даже «Манчестер Сити». При этом если для Гвардиолы количественные характеристики важны для построения атак, Бош уверен, что перейти к наступлению можно и минимальным количеством пасов — но все они при этом должны быть качественными.

Именно поэтому для него важна скорость движения мяча — в частности, нужно делать как можно меньше касаний до того, как передашь мяч партнёру. «Если вы способны сыграть в одно касание — сделайте это, потому что чем больше двигается мяч, тем больше приходится двигаться и сопернику. Если они будут больше двигаться на высокой скорости, то быстрее устанут», — объясняет голландский тренер.



Бош — адепт системы голландского гуру физической подготовки Раймонда Верхейена, который уверен, что игра 11 на 11 должна быть отправной точкой для всего тренировочного процесса по ходу недели. Бош и Верхейен сходятся в мысли о том, что тренировок должно быть меньше, но они при этом должны быть качественнее. Оптимизируя этот процесс, Бош, в частности, отказался от обязательной разминки — тренер «Байера» уверен, что это отнимает время от качественной работы с мячом, а те, кто чувствуют необходимость размяться, должны сами заранее выйти на поле. Кроме того, дважды в неделю, вне зависимости от цикла тренировок, Бош всегда прибегает к большой игровой форме 11 на 11 или 10 на 10.

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Достаточно быстро в работе с голландцем выявляются лучшие качества игрока на мяче: так, например, в центр поля с фланга был крайне успешно переброшен Юлиан Брандт, делающий быстрые и качественные передачи. В начале нынешнего сезона главным игроком для «Байера» стал по той же причине чилиец Чарлес Арангис.

С этой точки зрения работа с Kinexon — лучший подарок для Боша, потому что в Европе почти нет тренеров, которые так много времени уделяют работе с мячом и позиционному наступлению. «Локомотив» должен быть осторожен: своим движением мяча «Байер» сейчас может замучить любого соперника. Бош любит вспоминать историю из весеннего матча с «Аугсбургом»: «Один из их игроков подошёл к Брандту во время аута и сказал: „Мужик, я закончился. Скорость, с которой вы нас гоняете, — это ужас“. А ведь сыграно при этом было всего полчаса!».



Игроки «Локо» должны помнить, что так «Байер» будет пытаться сыграть и против них.