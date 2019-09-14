Федерация регби России Дзюбе: можем забронить тебе местечко

Федерация регби России в своём «твиттере» дала ответ на ситуацию, сложившуюся в матче 9-го тура РПЛ «Зенит» — «Арсенал» (3:1). Во время матча Артём Дзюба оттащил Сердара Азмуна от арбитра, не дав одноклубнику получить красную карточку.



«Артем, сори, но мы уже не можем делать замены в составе. Но на место столба или фланкера к Кубку Европейских наций в феврале можем забронить местечко. «Зенит», отпустите парня на неделю-другую?», — написано в «твиттере» Федерации регби России.

Следующей встречей для «Зенита» станет матч группового этапа Лиги чемпионов с «Лионом» 17 сентября. После девяти сыгранных игр «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 20 очками. На втором месте находится «Краснодар» с 17 очками.

Посмотреть видео можно в «твиттере» Федерации регби России.