Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в MLS, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



По информации источника, в услугах 33-летнего хорватского футболиста заинтересован «Лос-Анджелес». Отмечается, что соглашение может быть достигнуто в течение ближайших двух дней. Если Манджукич согласится на переход в MLS, то сможет присутствовать лишь на тренировках команды, так как на данный момент трансферное окно в американской лиге закрыто.



Ранее стало известно, что «Ювентус» не включил Манджукича в заявку команды на матчи Лиги чемпионов сезона-2019/20. Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн.

Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов