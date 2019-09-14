Манджукич может продолжить карьеру в MLS
Нападающий туринского «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в MLS, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, в услугах 33-летнего хорватского футболиста заинтересован «Лос-Анджелес». Отмечается, что соглашение может быть достигнуто в течение ближайших двух дней. Если Манджукич согласится на переход в MLS, то сможет присутствовать лишь на тренировках команды, так как на данный момент трансферное окно в американской лиге закрыто.
Ранее стало известно, что «Ювентус» не включил Манджукича в заявку команды на матчи Лиги чемпионов сезона-2019/20. Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из мадридского «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн.
Манджукич не попал в заявку «Ювентуса» на Лигу чемпионов
- 14 сентября 2019
-
13:31
-
13:30
-
13:07
-
13:00
-
12:51
-
12:39
-
12:32
-
12:22
-
12:07
-
12:07
-
11:51
-
11:49
-
11:35
-
11:31
-
11:30
-
11:07
-
11:01
-
10:54
-
10:34
-
10:27
-
10:09
-
10:07
-
09:36
-
09:15
-
08:10
-
07:22
-
06:30
-
05:57
-
05:47
-
05:30
-
04:42
-
03:12
-
01:49
-
00:52
-
00:45
Партнерский контент