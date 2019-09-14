«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ, выиграв 14 матчей подряд
Победа над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 5-го тура английской Премьер-лиги стала для «Ливерпуля» 14-й подряд в турнире. Красные установили рекорд АПЛ по выигранным встречам подряд.
- 14 сентября 2019
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