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«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ, выиграв 14 матчей подряд

«Ливерпуль» установил рекорд АПЛ, выиграв 14 матчей подряд
Футбол / Англия 0

Победа над «Ньюкаслом» (3:1) в матче 5-го тура английской Премьер-лиги стала для «Ливерпуля» 14-й подряд в турнире. Красные установили рекорд АПЛ по выигранным встречам подряд.

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