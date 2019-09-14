«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Мане и голу Салаха

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



На 7-й минуте счёт открыл защитник «Ньюкасла» Йетро Виллемс. На 28-й минуте нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отправил в ворота гостей ответный мяч. В конце первого тайма, на 40-й минуте, Мане оформил дубль и вывел мерсисайдский клуб вперёд. Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах упрочил преимущество хозяев на 72-й минуте.



«Ливерпуль» набрал 15 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (4) — на 16-м месте. В тройку лидеров турнира также входит «Манчестер Сити» (10) и «Лестер Сити» (8).