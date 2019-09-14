Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Норвич Сити» — «Манчестер Сити». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Мане и голу Салаха

«Ливерпуль» обыграл «Ньюкасл» благодаря дублю Мане и голу Салаха
Футбол / Англия 0

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

На 7-й минуте счёт открыл защитник «Ньюкасла» Йетро Виллемс. На 28-й минуте нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отправил в ворота гостей ответный мяч. В конце первого тайма, на 40-й минуте, Мане оформил дубль и вывел мерсисайдский клуб вперёд. Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах упрочил преимущество хозяев на 72-й минуте.

«Ливерпуль» набрал 15 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (4) — на 16-м месте. В тройку лидеров турнира также входит «Манчестер Сити» (10) и «Лестер Сити» (8).

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
14 сентября 2019, суббота. 14:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Виллемс – 7'   1:1 Мане – 28'   2:1 Мане – 40'   3:1 Салах – 72'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент