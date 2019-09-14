Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» в матче чемпионата Германии

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Байер» из Леверкузена. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Боруссии» Пако Алькасер, отправивший мяч в ворота соперника на 28-й минуте. В начале второго тайма преимущество «шмелей» увеличил форвард Марко Ройс. На 83-й минуте защитник Рафаэл Геррейру довёл счёт до разгромного. В конце встречи Ройс оформил дубль.

Результаты других матчей 4-го тура чемпионата Германии

«Майнц» — «Герта» (Берлин) — 2:1

«Аугсбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 2:1

«Кёльн» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 0:1

«Унион» (Берлин) — «Вердер» (Бремен) — 1:2.

Турнирную таблицу Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».