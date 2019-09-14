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Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» в матче чемпионата Германии

Дортмундская «Боруссия» разгромила «Байер» в матче чемпионата Германии
Футбол / Германия 0

В матче 4-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Байер» из Леверкузена. Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Боруссии» Пако Алькасер, отправивший мяч в ворота соперника на 28-й минуте. В начале второго тайма преимущество «шмелей» увеличил форвард Марко Ройс. На 83-й минуте защитник Рафаэл Геррейру довёл счёт до разгромного. В конце встречи Ройс оформил дубль.

Результаты других матчей 4-го тура чемпионата Германии

«Майнц» — «Герта» (Берлин) — 2:1

«Аугсбург» — «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) — 2:1

«Кёльн» — «Боруссия» (Мёнхенгладбах) — 0:1

«Унион» (Берлин) — «Вердер» (Бремен) — 1:2.

Турнирную таблицу Бундеслиги можно посмотреть на «Чемпионате».

Германия - Бундеслига. 4-й тур
14 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Окончен
4 : 0
Байер
Леверкузен
1:0 Алькасер – 28'   2:0 Ройс – 50'   3:0 Геррейру – 83'   4:0 Ройс – 90'
Германия - Бундеслига. 4-й тур
14 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Майнц
Майнц
Окончен
2 : 1
Герта
Берлин
1:0 Куайсон – 40'   1:1 Груич – 83'   2:1 Юсте – 88'
Германия - Бундеслига. 4-й тур
14 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1:0 Рихтер – 35'   2:0 Нидерлехнер – 43'   2:1 Пасьенса – 73'
Германия - Бундеслига. 4-й тур
14 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
0 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Плеа – 14'
Германия - Бундеслига. 4-й тур
14 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 2
Вердер
Бремен
0:1 Классен – 5' (пен)   1:1 Андерссон – 14' (пен)   1:2 Фуллкруг – 55'
Удаления: Суботич – 89' / Шахин – 90+1'
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