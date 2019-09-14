Дубль Мане и гол после передачи пяткой — в обзоре рекордной победы «Ливерпуля»

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
На 7-й минуте счёт открыл защитник «Ньюкасла» Йетро Виллемс. На 28-й минуте нападающий «Ливерпуля» Садио Мане отправил в ворота гостей ответный мяч. В конце первого тайма, на 40-й минуте, Мане оформил дубль и вывел мерсисайдский клуб вперёд. Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах упрочил преимущество хозяев на 72-й минуте.
Победа над «Ньюкаслом» стала для «Ливерпуля» 14-й подряд в турнире. Красные установили рекорд АПЛ по выигранным встречам подряд, в которых команда забивала не менее двух мячей.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Ливерпуль» набрал 15 очков в 5 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Ньюкасл Юнайтед» (4) — на 16-м месте. В тройку лидеров турнира также входит «Манчестер Сити» (10) и «Лестер Сити» (8).
Сегодня, 14 сентября, также состоятся матчи «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли», «Манчестер Юнайтед» — «Лестер Сити», «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон», «Тоттенхэм Хотспур» — «Кристал Пэлас», «Вулверхэмптон» — «Челси» и «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».
Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».
- 14 сентября 2019
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