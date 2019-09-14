Гол и удар в крестовину Рашфорда – в обзоре матча «МЮ» — «Лестер»

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Лестер Сити». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Автором единственного гола стал нападающий «красных дьяволов» Маркус Рашфорд, реализовавший пенальти на 8-й минуте.

Видео доступно на «Чемпионате».

Для «Юнайтед» эта победа стала первой в последних четырёх встречах чемпионата Англии. В предыдущих трёх турах команда Уле-Гуннара Сульшера дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. «Лестер» впервые проиграл в нынешнем сезоне.

Сегодня, 14 сентября, также проходит матч «Норвич Сити» — «Манчестер Сити».



В уже сыгранных встречах «Ливерпуль» дома обыграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 3:1. «Челси» на выезде разгромил «Вулверхэмптон» — 5:2. «Брайтон энд Хоув Альбион» сыграл вничью с «Бёрнли» — 1:1. «Шеффилд Юнайтед» дома уступил «Саутгемптону» — 0:1.



Завершится пятый тур АРЛ 15 сентября встречами «Борнмут» — «Эвертон», «Уотфорд» — «Арсенал», «Астон Вилла» — «Вест Хэм Юнайтед».