«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в этом сезоне, проиграв «Норвичу»

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Счёт открыл полузащитник «Норвич Сити» Кенни Маклин на 18-й минуте. В середине первого тайма преимущество «канареек» увеличил хавбек Тодд Кантвелл. На 45-й минуте форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отыграл один мяч. В начале второй половины отличился нападающий хозяев Теэму Пукки. На 88-й минуте гол забил полузащитник гостей Родриго Эрнандес.
Для «горожан» это поражение стало первым в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. В предыдущих турах команда Хосепа Гвардиолы одержала три победы и один раз сыграла вничью.
«Манчестер Сити», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич Сити» (6) — 12-е.
- 14 сентября 2019
-
22:38
-
22:37
-
22:28
-
22:21
-
22:18
-
21:58
-
21:53
-
21:46
-
21:38
-
21:29
-
21:28
-
21:27
-
21:22
-
21:21
-
21:12
-
21:09
-
20:59
-
20:58
-
20:51
-
20:46
-
20:41
-
20:37
-
20:31
-
20:30
-
20:22
-
20:17
-
20:10
-
20:10
-
20:08
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:51
-
19:51
-
19:46