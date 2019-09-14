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«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в этом сезоне, проиграв «Норвичу»

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в этом сезоне, проиграв «Норвичу»
Футбол / Англия 0

В матче 5-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» принимал «Манчестер Сити». Встреча прошла в Норидже на стадионе «Кэрроу Роуд» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Счёт открыл полузащитник «Норвич Сити» Кенни Маклин на 18-й минуте. В середине первого тайма преимущество «канареек» увеличил хавбек Тодд Кантвелл. На 45-й минуте форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отыграл один мяч. В начале второй половины отличился нападающий хозяев Теэму Пукки. На 88-й минуте гол забил полузащитник гостей Родриго Эрнандес.

Для «горожан» это поражение стало первым в чемпионате Англии в нынешнем сезоне. В предыдущих турах команда Хосепа Гвардиолы одержала три победы и один раз сыграла вничью.

«Манчестер Сити», набрав 10 очков, занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, «Норвич Сити» (6) — 12-е.

Англия - Премьер-лига. 5-й тур
14 сентября 2019, суббота. 19:30 МСК
Норвич Сити
Норидж
Окончен
3 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Маклин – 18'   2:0 Кантвелл – 28'   2:1 Агуэро – 45'   3:1 Пукки – 50'   3:2 Эрнандес – 88'
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