Ургант: каждый тренер «Спартака» напоминает собаку, которая гонится за автобусом
Российский телеведущий Иван Ургант поделился мнением о специалистах, возглавляющих московский «Спартак».
«Каждый новый тренер, приходящий в «Спартак», напоминает мне собаку, которая гонится за автобусом, гавкает, а когда догоняет, что делать не знает», — написал Ургант на своей странице в «Твиттере».
Нынешним наставником красно-белых является Олег Кононов, который возглавил команду в середине ноября 2018 года.
Напомним, вчера, 14 сентября, «Спартак» на своём поле со счётом 1:2 проиграл «Уралу» из Екатеринбурга в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.
Красно-белые, набрав 14 очков, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре московская команда 20 сентября на выезде встретится с «Уфой».
Кононов — о призывах к увольнению: могу ответить только победами
- 15 сентября 2019
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