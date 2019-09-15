Ургант: каждый тренер «Спартака» напоминает собаку, которая гонится за автобусом

Российский телеведущий Иван Ургант поделился мнением о специалистах, возглавляющих московский «Спартак».

«Каждый новый тренер, приходящий в «Спартак», напоминает мне собаку, которая гонится за автобусом, гавкает, а когда догоняет, что делать не знает», — написал Ургант на своей странице в «Твиттере».

Нынешним наставником красно-белых является Олег Кононов, который возглавил команду в середине ноября 2018 года.

Напомним, вчера, 14 сентября, «Спартак» на своём поле со счётом 1:2 проиграл «Уралу» из Екатеринбурга в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

Красно-белые, набрав 14 очков, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре московская команда 20 сентября на выезде встретится с «Уфой».