Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уотфорд» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ургант: каждый тренер «Спартака» напоминает собаку, которая гонится за автобусом

Ургант: каждый тренер «Спартака» напоминает собаку
Ургант: каждый тренер «Спартака» напоминает собаку, которая гонится за автобусом
Футбол / РПЛ 0

Российский телеведущий Иван Ургант поделился мнением о специалистах, возглавляющих московский «Спартак».

«Каждый новый тренер, приходящий в «Спартак», напоминает мне собаку, которая гонится за автобусом, гавкает, а когда догоняет, что делать не знает», — написал Ургант на своей странице в «Твиттере».

Нынешним наставником красно-белых является Олег Кононов, который возглавил команду в середине ноября 2018 года.

Напомним, вчера, 14 сентября, «Спартак» на своём поле со счётом 1:2 проиграл «Уралу» из Екатеринбурга в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги.

Красно-белые, набрав 14 очков, занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В 10-м туре московская команда 20 сентября на выезде встретится с «Уфой».

Кононов — о призывах к увольнению: могу ответить только победами
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент