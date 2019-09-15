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«Оренбург» вырвал победу у «Рубина» благодаря голу с пенальти на 89-й минуте

«Оренбург» вырвал победу у «Рубина» благодаря голу с пенальти на 89-й минуте
Футбол / РПЛ 0

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Оренбург» принимал казанский «Рубин». Встреча состоялась на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В начале второго тайма, на 49-й минуте, полузащитник «Оренбурга» Рикарду Алвеш открыл счёт. Через 4 минуты хавбек «Рубина» Евгений Башкиров отправил в ворота хозяев ответный мяч. Н 89-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота казанской команды, который успешно исполнил полузащитник «Оренбурга» Артём Кулишев.

«Оренбург» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (10) — на 10-м месте. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 20 очков в 9 матчах.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 1
Рубин
Казань
1:0 Алвеш – 49'   1:1 Башкиров – 53'   2:1 Кулишев – 89' (пен)
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