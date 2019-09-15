Федотов: игроки «Оренбурга» выстрадали победу в матче с «Рубином»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:1).



«Хочу поздравить ребят, они выстрадали победу. На мой взгляд, она полностью заслуженная. Отдались игре, готовились, понимали, что «Рубин» — молодая, хорошая, креативная, играющая в футбол команда. Не предполагали, что игра по-другому будет складываться.

Нам немного не хватает уверенности, уверен, что команда может играть сильнее. Довольны победой. Нам помогла поддержка нашего уютного стадиона. Всегда говорю, что болельщики — наши боги, мы для них стараемся", — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Оренбург» набрал 8 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Казанский «Рубин» (10) — на 10-м месте.