Главный тренер «Оренбурга» назвал болельщиков команды богами

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов перед матчем 9-го тура РПЛ с «Рубином» поделился мнением о выступлении своей команды в нынешнем сезоне.



«В этих восьми матчах у нас был шанс не проиграть. Мы не хуже играли, чем в прошлом сезоне. Где-то немного не везло, где-то немного не хватило фарта, мастерства. «Оренбург» создавал голевые моменты, забивал голы. Также скажу, что в прошлом году нам забивали красивые голы в Ростове, Туле, в игре с ЦСКА. При минимальных моментах мы получали по два гола. Что бы там ни говорили, фарт нужен. Также нужно усердно трудиться, быть уверенными в своих силах. Наши боги — наши болельщики, которые приходят на стадион и страстно нас поддерживают», — сказал Федотов в интервью клубному телевидению.

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