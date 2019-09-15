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ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голам Бистровича и Магнуссона

ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голам Бистровича и Магнуссона
Футбол / РПЛ 0

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» уступил московскому ЦСКА со счётом 0:2. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Обслуживал матч нижегородский арбитр Михаил Вилков. В качестве его ассистентов выступили Алексей Воронцов (Ярославль) и Адлан Хатуев (Грозный).

В начале второго тайма «армейцы» потеряли ивуарийского защитника Седрика Гогуа, который получил травму и был заменён. На 66-й минуте счёт мог открыть Фёдор Чалов, но форвард ЦСКА не реализовал пенальти. Вскоре «Тамбов» остался вдесятером. Валерий Чуперка в течение нескольких секунд получил две жёлтые карточки и был удалён. Счёт на 84-й минуте открыл Кристиян Бистрович. В компенсированное время преимущество ЦСКА увеличил Хёрдур Магнуссон.

ЦСКА, набрав 19 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (5) — на 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
15 сентября 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Тамбов
Тамбов
Окончен
0 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Бистрович – 84'   0:2 Магнуссон – 90+4'
Удаления: Чуперка – 72' / нет
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