ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря голам Бистровича и Магнуссона

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» уступил московскому ЦСКА со счётом 0:2. Встреча состоялась в Саранске на стадионе «Мордовия Арена». Обслуживал матч нижегородский арбитр Михаил Вилков. В качестве его ассистентов выступили Алексей Воронцов (Ярославль) и Адлан Хатуев (Грозный).
В начале второго тайма «армейцы» потеряли ивуарийского защитника Седрика Гогуа, который получил травму и был заменён. На 66-й минуте счёт мог открыть Фёдор Чалов, но форвард ЦСКА не реализовал пенальти. Вскоре «Тамбов» остался вдесятером. Валерий Чуперка в течение нескольких секунд получил две жёлтые карточки и был удалён. Счёт на 84-й минуте открыл Кристиян Бистрович. В компенсированное время преимущество ЦСКА увеличил Хёрдур Магнуссон.
ЦСКА, набрав 19 очков, поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (5) — на 16-м месте.
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