Ал. Миранчук — о травме брата: пройдём этот этап с улыбкой на лице

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук выразил поддержку своему брату и одноклубнику Антона, который получил травму.

«Twin (близнец — Прим. „Чемпионата“). Люблю тебя до смерти! Всегда рядом, что бы ни случилось. Пройдём этот этап с улыбкой на лице», — написал Алексей в сторис своего «инстаграма».

Антон Миранчук получил травму стопы в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (1:0). В настоящее время хавбек проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение о тактике лечения и сроках восстановления. Футболист полетит вместе с командой в Леверкузен на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Байером». Встреча состоится 18 сентября на стадионе «Бай-Арена». Начало матча в 22:00 мск.