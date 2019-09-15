Вальдес был удалён в дебютном матче в качестве тренера «Барселоны» U19

Главный тренер «Барселоны» U19 Виктор Вальдес был удалён в матче чемпионата Испании с «Жироной» (1:0), сообщает Marca.

По данным источника, испанский специалист оскорбил арбитра, который зафиксировал нарушение правил игроком «Барселоны». За это рефери удалил Вальдеса со скамейки запасных. Этот матч стал первым для Вальдеса в качестве наставника команды U19 каталонского клуба.

37-летний Виктор является воспитанником «Барселоны», в систему которой поступил в 1995 году. За главную команду сине-гранатовых голкипер выступал с 2000 по 2014 год и за это время завоевал с ней 21 трофей. После ухода из клуба он играл за «Манчестер Юнайтед», «Стандард» и «Мидлсбро», а в прошлом году завершил карьеру.