Матвеев: ещё дней 10, и Фернандеш будет с нами в основной группе

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:2).

«Мы довольны результатом. Как известно, клубные игры после сборных самые тяжёлые. Мы начали не очень хорошо первый тайм, пропустили мяч, могли пропустить второй, но наш Матвей Сафонов выручил нас. Второй тайм, на наш взгляд, был быстрым и хорошим. Мы сумели реализовать свои моменты и довести игру до победы. Люди, которые выходили на замену, хорошо усилили игру.

Что касается молодёжи, мы всегда следим и смотрим за ними. Сергей Бородин был с нами на летних сборах, у него всегда есть возможность показать свои лучшие стороны. Ребята из «Краснодара-2» часто привлекаются к тренировкам, они хорошо помогают нам. Игроки должны соответствовать определённому уровню, и, когда будет такая возможность, конечно, они смогут выйти на поле в составе первой команды. Что можно сказать о Сорокине? Никакой ошибки в этом трансфере нет, мы ждём его.

С Вандерсоном всё в порядке, сейчас у него будет осмотр. У него есть небольшой дискомфорт, к моменту его замены мы уже хорошо вели в счёте, поэтому поберегли его.

Фернандеш присоединился к нам совсем недавно, он втягивается в наш процесс. Ещё дней 10, и он будет с нами в основной группе. Он очень хороший игрок, может помочь команде на разных позициях. Мы с нетерпением ждём его", — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.