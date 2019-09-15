Г. Невилл: контракт с «Валенсией» — самое странное, что меня просили подписать
Бывший главный тренер «Валенсии» Гари Невилл в разговоре с фанатом поддел испанский клуб.
«Самое странное, что вас попросили подписать?» — спросил болельщик у Невилла в «твиттере». «Контракт с „Валенсией“, — ответил англичанин.
Невилл возглавил «Валенсию» в декабре 2015 года, его брат Фил занял пост ассистента. 30 марта 2016 года братья Невилл были отправлены в отставку. Под руководством англичан испанский клуб принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых одержал 10 побед. На момент увольнения Невилла «Валенсия» занимала 14-е место в турнирной таблице Примеры. По итогам сезона «летучие мыши» финишировали на 12-м месте.
Невилл с тех пор больше не работал тренером. Ныне англичанин является экспертом на британском телевидении.
Г. Невилл — о «Валенсии»: это было безумие — не знал языка и игроков команды
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