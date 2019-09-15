Гол Пёнтека принёс «Милану» победу в матче с «Вероной»

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Верона» уступила «Милану» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Джанлука Манганьелло. В роли его ассистентов выступили Паскуале Де Мео и Филиппо Валерьяни.

В середине первого тайма веронский клуб остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил нападающий Мариуш Стемпиньски. Единственный гол был забит на 68-й минуте. Автором гола стал форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, который реализовал 11-метровый. «Милан» также заканчивал матч вдесятером. В компенсированное время был удалён Давиде Калабрия.

«Милан», набрав шесть очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Верона» (4) — на 11-м месте.

В 4-м туре «Милан» на своём поле сыграет с «Интером». Матч состоится 21 сентября.