Гол Пёнтека принёс «Милану» победу в матче с «Вероной»

В матче 3-го тура чемпионата Италии «Верона» уступила «Милану» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Джанлука Манганьелло. В роли его ассистентов выступили Паскуале Де Мео и Филиппо Валерьяни.
В середине первого тайма веронский клуб остался в меньшинстве. Прямую красную карточку получил нападающий Мариуш Стемпиньски. Единственный гол был забит на 68-й минуте. Автором гола стал форвард миланцев Кшиштоф Пёнтек, который реализовал 11-метровый. «Милан» также заканчивал матч вдесятером. В компенсированное время был удалён Давиде Калабрия.
«Милан», набрав шесть очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Верона» (4) — на 11-м месте.
В 4-м туре «Милан» на своём поле сыграет с «Интером». Матч состоится 21 сентября.
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