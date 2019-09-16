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Эмери: «Арсенал» не смог справиться с прессингом «Уотфорда» во 2-м тайме

Эмери: «Арсенал» не смог справиться с прессингом «Уотфорда» во 2-м тайме
Футбол / Англия 0

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (2:2).

«Соперник давил на нас. Мы вели в счёте в первом тайме, но нам нужно было забивать третий гол. „Уотфорд“ имел шансы вернуться в игру при своих фанатах и это произошло. Мы не смогли справиться с их прессингом во втором тайме. У них физически очень сильная команда. Они использовали наши ошибки.

Соперник лучше сыграл во втором тайме. Моё резюме — это не лучший результат для «Арсенала». Нам нужно продолжать работать", — приводит слова Эмери ВВС.

«Арсенал», набрав 8 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Уотфорд» (2) — на последнем, 20-м месте в таблице.

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