Эмери: «Арсенал» не смог справиться с прессингом «Уотфорда» во 2-м тайме
Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал ничейный результат матча 5-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом» (2:2).
«Соперник давил на нас. Мы вели в счёте в первом тайме, но нам нужно было забивать третий гол. „Уотфорд“ имел шансы вернуться в игру при своих фанатах и это произошло. Мы не смогли справиться с их прессингом во втором тайме. У них физически очень сильная команда. Они использовали наши ошибки.
Соперник лучше сыграл во втором тайме. Моё резюме — это не лучший результат для «Арсенала». Нам нужно продолжать работать", — приводит слова Эмери ВВС.
«Арсенал», набрав 8 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. «Уотфорд» (2) — на последнем, 20-м месте в таблице.
Дубль Обамеянга и ошибки защитников «Арсенала» — видеообзор ничьей с «Уотфордом»
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