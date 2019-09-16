Гвардиола: мы поможем Рахиму стать таким же, как Месси и Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал своё отношение к полузащитнику Рахиму Стерлингу.



«Пока что Рахим ещё не достиг уровня Месси и Роналду. Я думаю, что это вполне может произойти в будущем.



Он сам мечтает об этом, и мы тоже. Но мы также видим, что Месси и Роналду каждый сезон на протяжении последних десяти лет забивают по 50-60 голов и делают огромное количество ассистов.



Оба этих футболиста добивались награды «Золотой мяч», выигрывали очень много призов. И так, каждый год. Такая стабильность и сделала из Роналду и Месси легенд мирового футбола. Они стали уникальными. И если Рахим собирается достичь этого уровня, то мы будем лишь очень рады.



Мы будем рядом для того, чтобы помочь ему. И, конечно, ему это по силам. Я не буду тем, кто скажет, чтобы он даже не думал об этом. Нет, конечно, нет. Я хочу этого.



И я должен признать, что ни в «Манчестер Сити», ни в ещё каком-то клубе мира нет игрока, игру которого можно сравнить с тем, что Роналду и Месси делали каждую неделю на протяжении последних десяти лет.



Это легенды, и сравниться с ними не может никто», — приводит слова Гвардиолы AS.

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