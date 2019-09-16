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Фанаты «Ден Хаага» сделали дождь из мягких игрушек для болельщиков «Фейеноорда»

Фанаты «Ден Хаага» сделали дождь из мягких игрушек для болельщиков «Фейеноорда»
Футбол / Прочие турниры 0

Во время выездного матча чемпионата Нидерландов болельщики «Ден Хаага» организовали уникальную акцию для юных болельщиков «Фейеноорда». В течение минуты на трибуну с юными болельщиками «Фейеноорда» бросали мягкие игрушки. Дети выходили в проходы и ловили их падающими прямо в воздухе. Такое действо не оставило равнодушным никого: болельщиков, игроков, рефери. Все одинаково аплодировали необычной акции.

Эта акция была специально организована для детей, проходящих лечение в больнице Роттердама.
Матч завершился победой «Фейеноорда» со счётом 3:2.

После пяти игр «Фейеноорд» занимает седьмое место в турнирной таблице с девятью очками, тогда как после шести игр «Ден Хааг» четырнадцатый с шестью очками.

Посмотреть видео можно в «твиттере» ESPN FC.

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