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Марадона о проигрыше «Химнасии»: душа болит

Марадона о проигрыше «Химнасии»: душа болит
Футбол / Прочие турниры 0

Тренер аргентинского клуба «Химнасия» Диего Марадона прокомментировал проигрыш «Расингу» со счётом 1:2. Это был дебютный матч для Марадоны в качестве тренера клуба.

Легендарный аргентинец был привычно эмоционален, тренер пришел в экстаз, когда его команда сравняла счёт на 52-й минуте. Но, уже через 2 минуты «Химнасия» пропустила второй гол и своё положение исправить уже не смогла.

«Моя душа болит, потому что я не думаю, что чемпионы Аргентины были лучше нас. Ни в одном из эпизодов», — приводит слова Марадоны Goal.

Марадона также работал на посту тренера сборной Аргентины. 26 июня 2009 года Диего заключил контракт со сборной до 2011 года, до этого он работал бесплатно. После чемпионата мира 2010 года Диего покинул свой пост.

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