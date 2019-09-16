Джака: нужно довольствоваться заработанным очком

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака прокомментировал результаты матча 5-го тура чемпионата Англии с «Уотфордом» (2:2).



«Что пошло не так? Сложно ответить, это хороший вопрос. После свистка на перерыв мы пришли в раздевалку, и атмосфера была хорошей, всё было отлично. Все были счастливы. Но второй тайм выдался просто ужасным. Наверное, нужно довольствоваться заработанным очком.



«Мы вели себя перепугано во втором тайме. Мы знали, что «Уотфорд» не будет сдаваться и ответит нам, к чему мы должны были быть готовы. Но этого не произошло. Мы не смогли удержать преимущество во втором тайме», — приводит слова Джака Sky Sports.



Арсенал не побеждает уже три матча подряд. После 5 туров команда находится на 7 месте в чемпионате Англии, набрав 8 очков.

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